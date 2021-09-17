В Пензе осудили фиктивного руководителя двух ООО

17.09.2021 | 08:23

В Пензе осужден 36-летний мужчина, который согласился за денежное вознаграждение стать подставным руководителем двух организаций.

По данным следствия, в октябре 2020 года незнакомый мужчина предложил подсудимому фиктивно возглавить два общества с ограниченной ответственностью.

«Желая улучшить свое материальное положение, он согласился и предоставил свой паспорт для дальнейшей подготовки пакета документов, необходимых для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц», - пояснила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Когда бумаги были готовы, подсудимый обратился к нотариусу, чтобы тот заверил его подпись, а затем направил документы в налоговую инспекцию по Октябрьскому району. В результате мужчина стал формальным руководителем двух ООО, хотя фактически заниматься бизнесом не собирался. От заказчика услуги он получил 10 тыс. рублей.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице). Суд назначил мужчине наказание в виде полутора лет исправительных работ.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.