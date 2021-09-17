Криминал

В Пензе осудили фиктивного руководителя двух ООО

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В Пензе осужден 36-летний мужчина, который согласился за денежное вознаграждение стать подставным руководителем двух организаций.

По данным следствия, в октябре 2020 года незнакомый мужчина предложил подсудимому фиктивно возглавить два общества с ограниченной ответственностью.

«Желая улучшить свое материальное положение, он согласился и предоставил свой паспорт для дальнейшей подготовки пакета документов, необходимых для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц», - пояснила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Когда бумаги были готовы, подсудимый обратился к нотариусу, чтобы тот заверил его подпись, а затем направил документы в налоговую инспекцию по Октябрьскому району. В результате мужчина стал формальным руководителем двух ООО, хотя фактически заниматься бизнесом не собирался. От заказчика услуги он получил 10 тыс. рублей.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице). Суд назначил мужчине наказание в виде полутора лет исправительных работ.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Опять дурачков сажают? А когда уважаемых за миллионые хищения?

А,ясно... срок давности истёк.

Гость||

Наркоша похоже за 10 ку свой паспорт дал

Гость||

По этим "ооо" шкам таких дел можно наворотить, а виноват наркоман! Россия страна возможностей !

Имя: Гость
Комментарий:

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