В центре Пензы обнаружили подпольный игровой клуб

13.09.2021 | 18:13

Десятки игровых автоматов изъяли сотрудники полиции в подпольном клубе на улице Московской. Стражи порядка получили информацию о том, что в нежилом помещении ведется незаконная деятельность, а заведение посещают азартные граждане.

«Житель Пензы приобрел 12 единиц игрового оборудования, которое разместил в арендованном помещении по улице Московской в городе Пензе. Незаконную игорную деятельность мужчина осуществлял с конца сентября до середины октября. В результате проведения сотрудниками полиции оперативно-разыскных мероприятий была установлена причастность злоумышленника к незаконным организации и проведению азартных игр», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

На этом мужчина решил не останавливаться и арендовал еще одно помещение для запрещенного бизнеса.

«В результате спланированной операции участники незаконной игорной деятельности закрытого игрового клуба были задержаны. На момент проведения мероприятий в помещении игрового клуба находилось 14 единиц игрового оборудования, аппараты были изъяты и направлены на исследование», - пояснила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

В ходе обыска в одном из гаражных кооперативов обнаружили еще 22 автомата. Расследование уголовного дела продолжается.