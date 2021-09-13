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Криминал

В Пензе заботившемуся о брате москвичу смягчили приговор

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В Пензе вступил в силу приговор 28-летнему жителю Москвы, которого признали виновным в покушении на дачу взятки работнику регионального УФСИН РФ.

Мужчина, заботясь о родном брате, который сидел в колонии за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, предложил сотруднику службы исполнения наказаний 2 миллиона рублей за послабление режима.

Речь шла об улучшении условий, предоставлении возможности пользоваться мобильным телефоном и личном покровительстве.

«Сотрудник УФСИН сообщил о противоправных действиях, и в дальнейшем процесс передачи взятки проходил в рамках оперативно-разыскных мероприятий», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

19 января 2021 года москвича задержали после передачи первой части (1 млн рублей) денег, оставшуюся он хотел принести после смягчения условий содержания брата.

Мужчину задержали, купюры изъяли.

Суд первой инстанции признал его виновным в даче взятки и приговорил к 8 годам колонии особого режима и штрафу в размере 2 млн рублей.

Однако судебная коллегия по уголовным делам переквалифицировала действия москвича с оконченного преступления на неоконченное - покушение на дачу взятки.

При назначении наказания было учтено, что семья подсудимого оказала благотворительную помощь детям-сиротам на сумму более 900 000 рублей.

«Отягчающим наказание обстоятельством признан рецидив преступлений, так как гражданин привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств», - пояснили в областном суде.

В итоге мужчину приговорили к 6 годам лишения свободы, сумма штрафа осталась прежней.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Однако судебная коллегия по уголовным делам переквалифицировала действия москвича с оконченного преступления на неоконченное
То есть эти ребята походу от денег не отказались?

Имя: Гость
Комментарий:

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