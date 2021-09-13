Осужден житель Пензы, убивший за одну ночь двух женщин

13.09.2021 | 16:04

39-летнего жителя Пензы осудили за убийство двух женщин, совершенное 19 лет назад. Преступление удалось раскрыть благодаря непрекращавшейся работе следователей.

Пензенец уже был судим в 2003 и 2011 годах за изнасилования, насильственные действия сексуального характера и за применение насилия в отношении представителя власти.

Как установили следствие и суд, в ночь с 6 на 7 августа 2002 года злоумышленник встретил на тропинке за гаражами на улице Нахимова в Пензе незнакомую девушку. Они завели беседу, которая затем переросла в ссору.

Пензенец сдавил шею незнакомки шнурком, а потом ударил ее ножом в грудь. 21-летняя девушка скончалась на месте от механической асфиксии.

Вскоре горожанин совершил еще одно убийство. На расстоянии чуть более 150 метров от места предыдущего преступления мужчина встретил пенсионерку. Словесная перепалка закончилась тем, что агрессор нанес женщине 16 ударов тупым предметом по голове, телу и рукам и 36 ударов ножом.

60-летняя жертва погибла на месте от множественных колото-резаных ранений грудной клетки и ранения брюшной полости.

«Несмотря на истечение сроков давности привлечения к уголовной ответственности, суд, исходя из обстоятельств совершенного убийства, пришел к выводу о невозможности освобождения злоумышленника от наказания. По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, назначенных за убийство двух женщин по приговору от 2021 года (в виде 13 лет лишения свободы) и за изнасилование по приговору от 2011 года, назначено окончательное наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В этот срок судом зачтено полностью отбытое наказание по приговору от 2011 года - с октября 2010 по октябрь 2019 года», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Пока приговор не вступил в силу.