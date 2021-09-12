Жителям региона напомнили, что не существует резервных счетов

12.09.2021 | 16:25

Никаких резервных счетов не существует, и спасти собственные деньги можно, лишь прекратив разговор с незнакомцем.

Полиция снова призывает быть бдительными, а жители Пензенской области продолжают становиться жертвами злоумышленников. 47-летний нижнеломовец потерял таким образом 150 000 рублей.

«На его телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что с его банковского счета мошенники пытаются снять денежные средства. Для того чтобы предотвратить перевод денег, необходимо все средства с карты перевести на резервный счет, который он ему сообщит», - рассказала следователь следственного отдела МО МВД «Нижнеломовский» Алина Умрихина.

Мужчина поверил звонившему и выполнил его указания: отправился в банк и перечислил свои сбережения злоумышленнику.

«После того как потерпевший узнал, что с ним по телефону разговаривал лжесотрудник правоохранительных органов, он написал заявление в полицию. Полицейским мужчина пояснил, что знал о подобных способах обмана.

Сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению личности подозреваемых в совершении данного преступления. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», - добавила Алина Умрихина.