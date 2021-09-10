В Пензе подросток-рецидивист дважды обокрал новую знакомую

17-летний житель Пензы, несмотря на юный возраст, уже имеет солидный криминальный опыт. Парень, имеющий судимости за кражу и грабеж, вновь совершил сразу два преступления.
В начале апреля подросток и его приятель познакомились на Ладожской с девушкой. Когда она отвлеклась, молодой рецидивист украл ее рюкзак, лежавший на скамейке. В нем были два мобильных телефона, косметика, кошелек с деньгами и другие вещи на общую сумму более 22 тысяч рублей.
Дождавшись вечера, злоумышленник вновь нарушил закон: вытащил из сотового телефона девушки сим-карту с подключенным «Мобильным банком», вставил ее в другой аппарат и перевел на свой счет 3 600 рублей.
Теперь несовершеннолетний предстанет перед судом. Его уголовное дело - уже на рассмотрении, сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.
ойойойойойоой какого опасного преступнике к отвественности привлекли, благодарность горомная прямо