В Пензе подросток-рецидивист дважды обокрал новую знакомую

10.09.2021 | 16:14

17-летний житель Пензы, несмотря на юный возраст, уже имеет солидный криминальный опыт. Парень, имеющий судимости за кражу и грабеж, вновь совершил сразу два преступления.

В начале апреля подросток и его приятель познакомились на Ладожской с девушкой. Когда она отвлеклась, молодой рецидивист украл ее рюкзак, лежавший на скамейке. В нем были два мобильных телефона, косметика, кошелек с деньгами и другие вещи на общую сумму более 22 тысяч рублей.

Дождавшись вечера, злоумышленник вновь нарушил закон: вытащил из сотового телефона девушки сим-карту с подключенным «Мобильным банком», вставил ее в другой аппарат и перевел на свой счет 3 600 рублей.

Теперь несовершеннолетний предстанет перед судом. Его уголовное дело - уже на рассмотрении, сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.