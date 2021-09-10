Криминал

В Пензе подросток-рецидивист дважды обокрал новую знакомую

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17-летний житель Пензы, несмотря на юный возраст, уже имеет солидный криминальный опыт. Парень, имеющий судимости за кражу и грабеж, вновь совершил сразу два преступления.

В начале апреля подросток и его приятель познакомились на Ладожской с девушкой. Когда она отвлеклась, молодой рецидивист украл ее рюкзак, лежавший на скамейке. В нем были два мобильных телефона, косметика, кошелек с деньгами и другие вещи на общую сумму более 22 тысяч рублей.

Дождавшись вечера, злоумышленник вновь нарушил закон: вытащил из сотового телефона девушки сим-карту с подключенным «Мобильным банком», вставил ее в другой аппарат и перевел на свой счет 3 600 рублей.

Теперь несовершеннолетний предстанет перед судом. Его уголовное дело - уже на рассмотрении, сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

ойойойойойоой какого опасного преступнике к отвественности привлекли, благодарность горомная прямо

Гость||

Когда она отвлеклась, он украл её рюкзак. Ну что это в самом деле, а где донжуанство, предложение руки и сердца. Ну хотя бы мороженым её угостил, а потом ...

Гость||

Это биомусор уже не исправить, если только в зоне ему и подобным особям такие условия создать, что бы боязнь туда попасть снова, была бы выше жажды жить за счёт других людей

Гость||

Стремящийся

Гость||

Гость писал(a):

в зоне ему и подобным особям такие условия создать
Не много ли чести таким отморозкам зоны строить, кормить их, охранять? Вешать и кремировать - всего делов

Гость||

Нормальные парни с девушками знакомятся, чтобы как минимум иметь с ними половые отношения. Этот придурок знакомился чтобы обокрасть, а половые отношения у него видимо со своим приятелем )))

Гость||

Хороший подросток.Много ещё радости принесёт людям.Жаль акушер был хороший при рождении,не удавил его пуповиной.

Имя: Гость
Комментарий:

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