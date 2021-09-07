Криминал

В Пензе строительная компания задолжала работникам 4,5 млн руб.

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В Пензе завершено расследование уголовного дела о невыплате работникам строительной организации заработной платы.

По данным следствия, генеральный директор компании с декабря 2020 года по май 2021-го задолжал заработную плату 19 работникам, хотя имел возможность платить деньги. Общая сумма невыплаты составила более 4,5 млн рублей.

После возбуждения уголовного дела задолженность была полностью погашена.

«Ввиду того что руководитель организации впервые привлекается к уголовной ответственности, совершил преступление небольшой тяжести и полностью возместил причиненный ущерб на первоначальном этапе следствия, уголовное дело в отношении него прекращено», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

По вопросам полной невыплаты свыше двух месяцев или частичной - свыше трех месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и выплат можно обратиться как в аппарат следственного управления, так и в следственный отдел, на территории которого зарегистрирован работодатель. Телефоны отдела по приему граждан и документационному обеспечению управления: 8(8412) 36-13-24, 63-64-71, 63-64-72.

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Гость||

Когда читаешь заголовок новости в которой не хватает сути, ты вынужден открыть статью! Но нет и внутри вода?! Куда не надо устраиваться на работу, где не нужно приобретать квартиру, что за очередное дно?! Пензаинформ ну это просто дно журналистики, о чем Ваша писанина....

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