Криминал

В Пензе иностранцев заподозрили в распространении наркотиков

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Двое иностранных студентов задержаны сотрудниками пензенской полиции за распространение наркотиков. Уроженцы Египта получали в городе на Суре высшее образование. Денег, по их словам, на жизнь не хватало, поэтому и пошли на преступление.

«Он сказал, что если я хочу работать, надо приехать на адрес, сделать так и так, и все», - рассказал задержанный.

Подозреваемые успели соорудить несколько тайников с наркотиками синтетического типа на территории Первомайского района Пензы.

«При проведении оперативно-следственных мероприятий были установлены места закладок, которые они сделали незадолго до задержания. При изъятии данных закладок были задержаны двое наркопотребителей, которые приобрели наркотик для личного потребления», - сообщил заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по области Алексей Власов.

В отношении граждан Египта возбуждено уголовное дело. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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Гость||

На строительство второй нитки БАМа отправлять...

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(а):

> На строительство второй нитки БАМа отправлять...

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Звучит заманчиво

Но лучше мыть золотишко на Колыму...

Гость||

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

Но лучше мыть золотишко на Колыму...
Золотишко вольняшки моют.

Гость||

Это не те иностранцы,которые золотишко скинули в ритуальной компании в Согласии?

Имя: Гость
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