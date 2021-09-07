В Пензе иностранцев заподозрили в распространении наркотиков

07.09.2021 | 18:54

Двое иностранных студентов задержаны сотрудниками пензенской полиции за распространение наркотиков. Уроженцы Египта получали в городе на Суре высшее образование. Денег, по их словам, на жизнь не хватало, поэтому и пошли на преступление.

«Он сказал, что если я хочу работать, надо приехать на адрес, сделать так и так, и все», - рассказал задержанный.

Подозреваемые успели соорудить несколько тайников с наркотиками синтетического типа на территории Первомайского района Пензы.

«При проведении оперативно-следственных мероприятий были установлены места закладок, которые они сделали незадолго до задержания. При изъятии данных закладок были задержаны двое наркопотребителей, которые приобрели наркотик для личного потребления», - сообщил заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по области Алексей Власов.

В отношении граждан Египта возбуждено уголовное дело. Им грозит до 20 лет лишения свободы.