Пензенец получил срок за домашнее растениеводство

04.09.2021 | 16:00

Перед судом предстал 43-летний житель областного центра. У себя в квартире он организовал небольшую наркоплантацию и склад с запрещенным зельем.

«Установлено, что в августе 2017 года осужденный приобрел наркотическое средство (марихуана), которое хранил до 2021 года у себя по месту жительства. Также установлено, что в августе 2020 года осужденный приобрел семена дикорастущего растения рода конопли, а в марте 2021-го осуществил посев данного растения и довел его до стадии созревания», - сообщила помощник прокурора Ленинского района г. Пензы Ирина Горшенина.

При обыске сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли 40 кустов наркосодержащего растения и более 25 граммов марихуаны. Гражданин ничего отрицать не стал.

«С учетом позиции государственного обвинителя и при наличии отягчающих обстоятельств и смягчающих наказание (активное способствование расследованию и раскрытию преступления, полное признание вины и раскаяние в содеянном), а также при наличии непогашенной судимости за аналогичное преступление судом назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», - уточнила Ирина Горшенина.

По месту жительства и работы осужденный характеризуется удовлетворительно, на учете у нарколога и психиатра не состоит.