Криминал

Собиравшим игроков в покер пензенцам грозит уголовный срок

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Шестерым пензенцам в возрасте от 31 до 41 года предстоит ответить за организацию игр в покер. Незаконным бизнесом они занимались более двух лет.

Согласно материалам дела, злоумышленники арендовали помещение в Железнодорожном районе областного центра. С апреля 2018 они устраивали там партии в покер.

«В сентябре 2020 года деятельность незаконного игорного заведения была пресечена сотрудниками правоохранительных органов», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

Во время следствия горожане частично признали свою вину. Им предъявили обвинение по части 3 статьи 171.2 УК РФ (проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенное организованной группой).

Теперь бизнесменам грозит лишение свободы до 6 лет и штраф до 1 млн рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением его передадут в суд для дальнейшего рассмотрения.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Крыша сменилась?

Гость||

А в "дурачка" перекинуться тоже на 6 лет тянет?

Гость||

Очередной катран прикрыли? Когда уберут автоматы с ТЦ Весна и с Арбековского рынка?

Гость||

Гость писал(a):

Очередной катран прикрыли? Когда уберут автоматы с ТЦ Весна и с Арбековского рынка?
Не раскачивай!!

Имя: Гость
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