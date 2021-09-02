Собиравшим игроков в покер пензенцам грозит уголовный срок

02.09.2021 | 11:54

Шестерым пензенцам в возрасте от 31 до 41 года предстоит ответить за организацию игр в покер. Незаконным бизнесом они занимались более двух лет.

Согласно материалам дела, злоумышленники арендовали помещение в Железнодорожном районе областного центра. С апреля 2018 они устраивали там партии в покер.

«В сентябре 2020 года деятельность незаконного игорного заведения была пресечена сотрудниками правоохранительных органов», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

Во время следствия горожане частично признали свою вину. Им предъявили обвинение по части 3 статьи 171.2 УК РФ (проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенное организованной группой).

Теперь бизнесменам грозит лишение свободы до 6 лет и штраф до 1 млн рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением его передадут в суд для дальнейшего рассмотрения.