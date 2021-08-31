Пьяный башмаковец распылил аэрозоль в лицо полицейскому

31.08.2021 | 11:49

Башмаковский районный суд вынес приговор жителю райцентра, напавшему на сотрудника полиции.

Инцидент произошел ночью 10 февраля в рабочем поселке Башмаково. На улице Федора Ярцева сотрудники полиции задержали нетрезвого мужчину и усадили его на заднее сиденье служебного автомобиля, чтобы составить протокол о появлении в общественном месте в состоянии опьянения.

Статья 20.21 КоАП РФ предусматривает за это нарушение штраф от 500 до 1 500 рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток. Но башмаковец не собирался расставаться ни с деньгами, ни со свободой. Поэтому он схватил аэрозольный баллончик и распылил его содержимое в лицо стражу порядка, а затем ударил его кулаком в лицо.

В итоге агрессору пришлось нести уже не административную, а уголовную ответственность. В судебном заседании он полностью признал вину. Его приговорили к полутора годам условного лишения свободы с двухлетним испытательным сроком. Кроме того, на мужчину возложены обязанности, которые должны способствовать его исправлению.

«Приговор, вынесенный 27 августа, пока не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе суда.