Криминал

Пьяный башмаковец распылил аэрозоль в лицо полицейскому

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Башмаковский районный суд вынес приговор жителю райцентра, напавшему на сотрудника полиции.

Инцидент произошел ночью 10 февраля в рабочем поселке Башмаково. На улице Федора Ярцева сотрудники полиции задержали нетрезвого мужчину и усадили его на заднее сиденье служебного автомобиля, чтобы составить протокол о появлении в общественном месте в состоянии опьянения.

Статья 20.21 КоАП РФ предусматривает за это нарушение штраф от 500 до 1 500 рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток. Но башмаковец не собирался расставаться ни с деньгами, ни со свободой. Поэтому он схватил аэрозольный баллончик и распылил его содержимое в лицо стражу порядка, а затем ударил его кулаком в лицо.

В итоге агрессору пришлось нести уже не административную, а уголовную ответственность. В судебном заседании он полностью признал вину. Его приговорили к полутора годам условного лишения свободы с двухлетним испытательным сроком. Кроме того, на мужчину возложены обязанности, которые должны способствовать его исправлению.

«Приговор, вынесенный 27 августа, пока не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе суда.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Почему условно? Ждете убийства полицейского?

Гость||

Молодец мало врезал,надо мавашу в шлемофон.

Гость||

Гость писал(a):

Почему условно? Ждете убийства полицейского?
а что полицейские убиваемые?

Гость||

Гость писал(a):

Молодец мало врезал,надо мавашу в шлемофон.
Надо сотрудникам полиции на твоих яйцах лезгинку станцевать, вот тогда взвоешь:"караул, полицейский беспредел". А по твоему маваши полицейскому, при исполнении им обязанностей по поддержанию порядка, не беспредел?

Гость||

Гость писал(a):

А по твоему маваши полицейскому, при исполнении им обязанностей по поддержанию порядка, не беспредел?
не вижу толку положительного от их исполнений

Имя: Гость
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