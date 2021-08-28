Криминал

Излишнее внимание к женщине обошлось сердобчанину в 100 тысяч

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Необычное преступление раскрыли сотрудники отдела полиции Сердобского района. К ним обратился 46-летний мужчина, со счета банковской карты которого пропало 100 тысяч рублей.

Однако потерявший деньги сердобчанин стал жертвой не мошенника, как это часто случается, а 34-летнего собутыльника.

Все началось с застолья в доме старшего из приятелей, к которому заглянул на огонек младший. После очередной порции спиртного гость вспомнил, что два года назад владелец жилья приставал к его женщине, и решил, что тот должен расплатиться за свое некорректное поведение.

Месть была простой: сначала ревнивец избил старшего друга, а затем угрозами заставил его ввести пароль в приложение банка на мобильном телефоне. После этого он перечислил с карты владельца мобильника 100 тысяч рублей на расчетный счет своей сожительницы.

Ограбленный мужчина обратился в полицию, и стражи порядка изъяли отнятые у него деньги.

«Подозреваемый дал признательные показания. С него взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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