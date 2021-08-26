Наказали экс-чиновников, вырубивших пензенский лес на миллионы рублей

26.08.2021 | 09:28

В Кузнецком районе перед судом предстали четверо мужчин, которых обвинили в рубке леса на десятки миллионов рублей. Для совершения преступления они воспользовались своим служебным положением.

Согласно материалам дела, в сговор между собой мужчины, являвшиеся начальником отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса управления лесного хозяйства регионального минлесхоза, замдиректора ГАУ ПО «Юрсовский лесхоз», мастером участка Юровского лесхоза и директором ГКУ ПО «Кададинское лесничество», вступили в июле 2016 года.

Они решили спилить лес, оформив подложные договоры купли-продажи. Рабочие бригад, привлеченные к добыче древесины, не были осведомлены о том, что совершают преступление.

В итоге с 24 октября по 31 декабря 2016 года злоумышленники добыли 4 408,5 куб. м лесных насаждений. Под спил попали сосны, березы, осины в Траханиотовском лесничестве и Сосновоборского участка Сосновоборского-Нижебарнуковского-Маркинского лесничества.

Общая сумма ущерба, причиненного лесному фонду, составила 81 млн 15 тыс. 132 рубля, сообщили в пресс-службе Кузнецкого районного суда Пензенской области.

Добытой древесиной мужчины распорядились по собственному усмотрению.

Служители Фемиды признали подсудимых виновными. Экс-директору Кададинского лесничества назначили 3 года и 1 месяц в колонии общего режима, чиновнику из регионального минлесхоза - 3,5 года в колонии общего режима, замдиректора Юрсовского лесхоза и мастеру участка - от 2 до 2,5 года лишения свободы условно.

«Удовлетворен гражданский иск, заявленный департаментом лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу Рослесхоза в интересах государственного лесного фонда РФ», - добавили в пресс-службе суда.