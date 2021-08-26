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Криминал

Наказали экс-чиновников, вырубивших пензенский лес на миллионы рублей

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В Кузнецком районе перед судом предстали четверо мужчин, которых обвинили в рубке леса на десятки миллионов рублей. Для совершения преступления они воспользовались своим служебным положением.

Согласно материалам дела, в сговор между собой мужчины, являвшиеся начальником отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса управления лесного хозяйства регионального минлесхоза, замдиректора ГАУ ПО «Юрсовский лесхоз», мастером участка Юровского лесхоза и директором ГКУ ПО «Кададинское лесничество», вступили в июле 2016 года.

Они решили спилить лес, оформив подложные договоры купли-продажи. Рабочие бригад, привлеченные к добыче древесины, не были осведомлены о том, что совершают преступление.

В итоге с 24 октября по 31 декабря 2016 года злоумышленники добыли 4 408,5 куб. м лесных насаждений. Под спил попали сосны, березы, осины в Траханиотовском лесничестве и Сосновоборского участка Сосновоборского-Нижебарнуковского-Маркинского лесничества.

Общая сумма ущерба, причиненного лесному фонду, составила 81 млн 15 тыс. 132 рубля, сообщили в пресс-службе Кузнецкого районного суда Пензенской области.

Добытой древесиной мужчины распорядились по собственному усмотрению.

Служители Фемиды признали подсудимых виновными. Экс-директору Кададинского лесничества назначили 3 года и 1 месяц в колонии общего режима, чиновнику из регионального минлесхоза - 3,5 года в колонии общего режима, замдиректора Юрсовского лесхоза и мастеру участка - от 2 до 2,5 года лишения свободы условно.

«Удовлетворен гражданский иск, заявленный департаментом лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу Рослесхоза в интересах государственного лесного фонда РФ», - добавили в пресс-службе суда.

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Гость||

Прокуратура должна вести задержания бездельников чиновников ежедневно, там сплошное ворьё которое себя вольготно чувствует оплачивая откаты ....

Гость||

Промтой мужик рубил несколько деревьев,так ущерб на милиион.А здесь тысячи кубов.

По десяточке им строгого нужно!!! По десяточке...

А где Москвин?

Гость||

Да за такие деньги и яб отсидел

Гость||

Лебедеву больше всех дали? Жалко его. А где сейчас самый главный?

Гость||

В России резко замедлился рост промпроизводства

Гость||

Москвина поймали на днях))) шустрый парень как оказалось....два побега)

Гость||

А кто ответит за вырубку сосен на Кордоне студеный и строительство ЖК вплотную у дублеру Олимпийской аллеи? Почему Лузгин ещё не под следствием?

Гость||

Гость|26.08.2021 09:58|

Москвина поймали на днях))) шустрый парень как оказалось....два побега)

Сказки? Он неуловимый.

Гость||

Не спеши, всему своё время. Вот выборы пройдут, и....

Гость||

А фигуранта Кировлеса по головке погладили

Гость||

Строгое с предупреждением или сразу "вышка" в виде домашнего ареста? ;)

Гость||

И тут "добытчики"

Гость||

Гость писал(a):

Не спеши, всему своё время. Вот выборы пройдут, и....
После выборов с новой силой возьмутся за наведения порядка,борьбе с коррупцией во всех сферах. Всё будет хорошо.

Имя: Гость
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