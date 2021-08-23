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Криминал

На улице Средней грабитель вырвал сумку из рук женщины

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Хотела сократить путь и стала жертвой грабителя. На 49-летнюю жительницу Пензы напал неизвестный мужчина, когда она шла с работы домой мимо гаражного комплекса на улице Средней.

«Он схватил меня больно за руку (остались огромные синяки на полруки) и стал вырывать сумку. Я пыталась сопротивляться, не давать ее, но, к сожалению, он ее вырвал и пытался с ней убежать за калитку, за оградку, где гаражи. И я побежала за ним, пыталась его догнать, но не смогла», - рассказала потерпевшая.

Добычей грабителя стали сотовый телефон и 100 рублей, которые лежали в кошельке у потерпевшей.

«Слава богу, что мне навстречу шла моя дочь, которой я успела сообщить по другому телефону, который у меня остался, что на меня напали. Она сразу позвонила в полицию, в течение нескольких минут приехала полиция. Было очень много народу, был кинолог с собакой», - отметила женщина.

«В результате проведения мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности житель Октябрьского района города Пензы. Он был доставлен в отдел полиции № 1 УМВД России по городу Пензе. Мужчина признался в совершении данного преступления и в содеянном раскаялся», - сообщила старший следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Дарья Горшкова.

Полицейские установили, что этот же мужчина напал на другую пензячку, 1965 года рождения, он так же вырвал из ее рук сумку, в которой находились более 3 000 рублей. Задержанному грозит до 7 лет лишения свободы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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Гость||

А он духовный,верующий,или нет?

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