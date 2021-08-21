Пенсионеру - инструмент, парню - куклы: что крадут в магазинах Пензы

21.08.2021 | 13:49

15 тысяч рублей стоили товары, украденные из магазина на проспекте Строителей в Пензе. Пожилой мужчина вынес мимо кассы весьма громоздкие вещи: сварочный аппарат, инструменты и ящик для них.

Обнаружив пропажу, директор магазина обратился в полицию. Стражи порядка изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность злоумышленника. Им оказался 63-летний житель села Воскресеновка Пензенского района.

У хозяйственного пенсионера изъяли похищенный товар и зарегистрировали явку с повинной.

Параллельно с этой магазинной кражей пензенские полицейские раскрыли еще одну, произошедшую в на улице Московской. Там из торгового зала пропали четыре дорогие куклы - общей стоимостью 18 тысяч рублей.

Полицейские установили, что к краже причастен 20-летний житель Екатеринбурга. Когда его задержали, он не стал отрицать свою вину и рассказал, что игрушки продал незнакомцу, а деньги успел потратить.

Теперь магазинных воришек ждет суд. Обоим грозит до двух лет лишении свободы.

«Избегайте необдуманных поступков! Помните, что почти все магазины и торговые центры оборудованы системами видеонаблюдения, которые позволяют быстро и оперативно установить лиц, совершивших противоправные действия», - предупредили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.