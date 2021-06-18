В Городище задержали проходившего мимо пристава мужчину

18.06.2021 | 13:39

В Городище задержали мужчину, который проходил мимо пристава в здании районного суда.

Полицейские объявили его в розыск по подозрению в краже, так как долгое время не могли установить местонахождение предполагаемого злоумышленника, скрывавшегося от органов дознания.

На ежедневном инструктаже информацию о таких лицах доводят до судебных приставов, и, как оказалось, не зря.

«Судебный пристав отделения УФССП России по Пензенской области во время несения службы в здании Городищенского районного суда обратил внимание на гражданина, проходившего мимо. Его личность совпала с описанием одного из объявленных в розыск граждан», - пояснили в пресс-службе регионального УФССП РФ.

Человек в форме быстро сориентировался, задержал мужчину и доставил его в отдел полиции.