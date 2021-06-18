Криминал

В Городище задержали проходившего мимо пристава мужчину

Печать

В Городище задержали мужчину, который проходил мимо пристава в здании районного суда.

Полицейские объявили его в розыск по подозрению в краже, так как долгое время не могли установить местонахождение предполагаемого злоумышленника, скрывавшегося от органов дознания.

На ежедневном инструктаже информацию о таких лицах доводят до судебных приставов, и, как оказалось, не зря.

«Судебный пристав отделения УФССП России по Пензенской области во время несения службы в здании Городищенского районного суда обратил внимание на гражданина, проходившего мимо. Его личность совпала с описанием одного из объявленных в розыск граждан», - пояснили в пресс-службе регионального УФССП РФ.

Человек в форме быстро сориентировался, задержал мужчину и доставил его в отдел полиции.

0
0
0
0
 
Гость||

Полицейские объявили его в розыск по подозрению в краже, так как долгое время не могли установить местонахождение предполагаемого злоумышленника)

А он похоже и не прятался.

Гость||

А чего напрягаться? Хватай первого попавшегося, даже не выходя на улицу, и дело закрыто.

Гость||

Если б мимо не проходил, так бы и не нашли. ))

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте