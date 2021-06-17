Сельчанка обокрала мать, решившую вернуть банку кредитную карту

17.06.2021 | 13:34

Суд вынес приговор 31-летней жительнице Наровчата, обокравшей родную мать.

Весной прошлого года родительница покупала для дочери мебель в рассрочку, и ей выдали кредитную банковскую карту с лимитом 100 000 рублей. Женщина решила, что не станет жить взаймы, и в апреле попросила дочь сдать карту в банк, а заодно и сообщила ПИН-код.

Дочь пообещала выполнить просьбу, но вместо этого с 15 апреля по 27 октября 88 раз снимала в банкоматах наличные деньги и расплачивалась картой в магазинах. Истратив 98 669 руб. 85 коп., она уничтожила карту.

Все открылось, когда матери пришло письмо из банка с требованием отдать долг в размере 130 000 руб. Женщина, уверенная, что карта возвращена банку еще полгода назад, подала заявление в полицию. Во время расследования выяснилось, что к пропаже денег со счета причастна ее дочь.

«Смягчающими обстоятельствами стали наличие у подсудимой трех малолетних детей, явка с повинной и добровольное возмещение имущественного вреда», - рассказали в пресс-службе Наровчатского районного суда.

«Ей назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев. Приговор суда в законную силу не вступил», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.