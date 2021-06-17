Криминал

Сельчанка обокрала мать, решившую вернуть банку кредитную карту

Печать

Суд вынес приговор 31-летней жительнице Наровчата, обокравшей родную мать.

Весной прошлого года родительница покупала для дочери мебель в рассрочку, и ей выдали кредитную банковскую карту с лимитом 100 000 рублей. Женщина решила, что не станет жить взаймы, и в апреле попросила дочь сдать карту в банк, а заодно и сообщила ПИН-код.

Дочь пообещала выполнить просьбу, но вместо этого с 15 апреля по 27 октября 88 раз снимала в банкоматах наличные деньги и расплачивалась картой в магазинах. Истратив 98 669 руб. 85 коп., она уничтожила карту.

Все открылось, когда матери пришло письмо из банка с требованием отдать долг в размере 130 000 руб. Женщина, уверенная, что карта возвращена банку еще полгода назад, подала заявление в полицию. Во время расследования выяснилось, что к пропаже денег со счета причастна ее дочь.

«Смягчающими обстоятельствами стали наличие у подсудимой трех малолетних детей, явка с повинной и добровольное возмещение имущественного вреда», - рассказали в пресс-службе Наровчатского районного суда.

«Ей назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев. Приговор суда в законную силу не вступил», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость||

Есть противники абортов?

Гость||

пинкод то зачем сообщать? хотя и без него можно накупить по мелочи на все деньги...

Гость||

Ничего себе дочурка удружила маме!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте