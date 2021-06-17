Криминал

Пензенец забрал деньги из открытой кассы, оставшейся без присмотра

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Средь бела дня горожанин запустил руку в кассу одного из магазинов на улице Бакунина. Однако далеко уйти с украденным ему не удалось. Сотрудники торговой точки быстро заметили пропажу и вызвали полицию.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские по горячим следам задержали недалеко от места преступления подходящего под описание мужчину. Злоумышленником оказался 37-летний житель Пензы, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. В ходе обыска в рюкзаке задержанного обнаружены и изъяты похищенные денежные средства в сумме 7 000 рублей», - сообщила дознаватель отдела дознания УМВД России по г. Пензе Анна Анохина.

Злоумышленник воспользовался тем, что рядом не оказалось ни продавцов, ни других посетителей, а кассовый шкафчик был не заперт.

«Подозреваемый свою вину признал и пояснил, что совершил преступление, испытывая финансовые трудности. По факту кражи отделом дознания УМВД России по городу Пензе возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 уголовного кодекса», - добавила Анна Анохина.

Задержанному грозит до 2 лет лишения свободы.

Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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Гость||

Кормежку и кров на 2 года заработал. Молодец!

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