Пензенец забрал деньги из открытой кассы, оставшейся без присмотра

17.06.2021 | 19:45

Средь бела дня горожанин запустил руку в кассу одного из магазинов на улице Бакунина. Однако далеко уйти с украденным ему не удалось. Сотрудники торговой точки быстро заметили пропажу и вызвали полицию.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские по горячим следам задержали недалеко от места преступления подходящего под описание мужчину. Злоумышленником оказался 37-летний житель Пензы, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. В ходе обыска в рюкзаке задержанного обнаружены и изъяты похищенные денежные средства в сумме 7 000 рублей», - сообщила дознаватель отдела дознания УМВД России по г. Пензе Анна Анохина.

Злоумышленник воспользовался тем, что рядом не оказалось ни продавцов, ни других посетителей, а кассовый шкафчик был не заперт.

«Подозреваемый свою вину признал и пояснил, что совершил преступление, испытывая финансовые трудности. По факту кражи отделом дознания УМВД России по городу Пензе возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 уголовного кодекса», - добавила Анна Анохина.

Задержанному грозит до 2 лет лишения свободы.