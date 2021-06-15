Криминал

Зареченец организовал производство наркотика на дому

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Житель Заречного организовал целую ферму по производству зелени, запрещенной российским законодательством.

Мужчина 1970 года рождения в обычной квартире многоэтажного дома начал выращивать коноплю, из которой впоследствии изготавливал марихуану. Чтобы урожай стал богатым, он обустроил мини-хозяйство с поливом, дополнительным освещением и вентиляцией.

«При проведении обысковых мероприятий у задержанного изъято около 400 граммов наркотика (марихуана). Кроме того, в одной из комнат подозреваемый организовал незаконное выращивание и культивирование наркосодержащих растений. Всего было изъято 12 горшков с наркосодержащими растениями», - сообщил заместитель начальника УНК УМВД России по Пензенской области Алексей Власов.

Полицейским мужчина заявил, что запрещенные вещества производил для личного употребления.

«В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 228, часть 2. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Следствие по данному уголовному делу продолжается», - уточнил Алексей Власов.

Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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Гость||

Ушлые там:

То окошко камнем выбьют,

То с кармана что-то вынут...

Гость||

А зачем же к нему с обыском пришли?

Гость||

10 лет если себе взрослый мужик растил . Ужас теперь есть кому на стройках работать.

А почему в сша ей лечатся а у нас калечат?

Имя: Гость
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