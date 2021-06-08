Криминал

Неизвестный оклеветал сельчанку, создав ее ложную страницу в Сети

Печать

22-летняя жительница Лопатинского района внезапно обнаружила, что в социальной сети от ее имени создана ложная страница с номером телефона, фотографиями и предложениями об оказании интим-услуг.

Шокированная девушка обратилась в полицию. Правоохранители установили, что IP-адрес профиля принадлежит женщине, зарегистрированной в Москве и имеющей абонентский номер местного оператора сотовой связи.

Москвичка категорически отрицала свою причастность к созданию ложного аккаунта. Сельчанку и жительницу столицы ничто не связывало - они оказались абсолютно незнакомы друг с другом.

Не обнаружив иных обстоятельств преступления (оно квалифицируется как клевета с использованием интернета), полиция отказала в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления.

Однако в дело вмешалась прокуратура, которая усмотрела нарушение уголовно-процессуального законодательства.

В итоге уголовное дело все же возбудили. Устанавливаются обстоятельства преступления, а его расследование находится на контроле районной прокуратуры, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте