Неизвестный оклеветал сельчанку, создав ее ложную страницу в Сети

08.06.2021 | 14:33

22-летняя жительница Лопатинского района внезапно обнаружила, что в социальной сети от ее имени создана ложная страница с номером телефона, фотографиями и предложениями об оказании интим-услуг.

Шокированная девушка обратилась в полицию. Правоохранители установили, что IP-адрес профиля принадлежит женщине, зарегистрированной в Москве и имеющей абонентский номер местного оператора сотовой связи.

Москвичка категорически отрицала свою причастность к созданию ложного аккаунта. Сельчанку и жительницу столицы ничто не связывало - они оказались абсолютно незнакомы друг с другом.

Не обнаружив иных обстоятельств преступления (оно квалифицируется как клевета с использованием интернета), полиция отказала в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления.

Однако в дело вмешалась прокуратура, которая усмотрела нарушение уголовно-процессуального законодательства.

В итоге уголовное дело все же возбудили. Устанавливаются обстоятельства преступления, а его расследование находится на контроле районной прокуратуры, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.