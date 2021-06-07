Сочувствие к незнакомцу стоило пензенцу ноутбука и планшета

07.06.2021 | 18:30

Случайная встреча обернулась для жителя Пензы потерей ноутбука, планшета и сотового телефона.

На улице к мужчине подошел неизвестный и рассказал трогательную историю, что идет пешком из Ижевска к матери в Нижний Ломов. Потерпевший пригласил уставшего человека к себе домой на ночевку. Вечером они выпили и уснули.

«Утром я обнаружил, что его нет в квартире и пропали ценные вещи. Я незамедлительно заявил в полицию, и сотрудники полиции буквально в течение суток его нашли и изъяли все украденное», - рассказал потерпевший.

Подозреваемым в совершении преступления оказался 31-летний житель Нижнеломовского района. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

«Похищенный ноутбук он сдал в комиссионный магазин, планшетный компьютер продал неизвестным на территории автовокзала в Пензе, сотовый телефон оставил себе. Мужчина вину признал и в содеянном раскаялся», - сообщила дознаватель отдела дознания ОП № 3 УМВД России по г. Пензе Оксана Моторина.

«Будьте бдительны, не делайте как я, не приводите в дом незнакомых «друзей», не знакомьтесь», - сделал вывод на собственном опыте потерпевший.

Задержанному грозит до двух лет лишения свободы.