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Криминал

Сочувствие к незнакомцу стоило пензенцу ноутбука и планшета

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Случайная встреча обернулась для жителя Пензы потерей ноутбука, планшета и сотового телефона.

На улице к мужчине подошел неизвестный и рассказал трогательную историю, что идет пешком из Ижевска к матери в Нижний Ломов. Потерпевший пригласил уставшего человека к себе домой на ночевку. Вечером они выпили и уснули.

«Утром я обнаружил, что его нет в квартире и пропали ценные вещи. Я незамедлительно заявил в полицию, и сотрудники полиции буквально в течение суток его нашли и изъяли все украденное», - рассказал потерпевший.

Подозреваемым в совершении преступления оказался 31-летний житель Нижнеломовского района. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

«Похищенный ноутбук он сдал в комиссионный магазин, планшетный компьютер продал неизвестным на территории автовокзала в Пензе, сотовый телефон оставил себе. Мужчина вину признал и в содеянном раскаялся», - сообщила дознаватель отдела дознания ОП № 3 УМВД России по г. Пензе Оксана Моторина.

«Будьте бдительны, не делайте как я, не приводите в дом незнакомых «друзей», не знакомьтесь», - сделал вывод на собственном опыте потерпевший.

Задержанному грозит до двух лет лишения свободы.

Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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Гость||

Только из жалости пригласил? Странно как-то...

Гость||

Не жди меня, мама, хорошего сына...

Гость||

Домой пригласил,угостил,подарков надарил.По трезвой пожалел о вещах и в полицию.Ну нельзя же так.

Иосиф Сталин||

penzainform.ru писал(a):

Сочувствие к незнакомцу стоило пензенцу ноутбука и планшета
Ну и лох.

Гость||

Иосиф Сталин писал(a):

Ну и лох.
Сам ты Иосиф лох, парень поступил по совести, пожалел странника, приютил. Мало кто так пожалеет в наше время другого. Молодец! Вот только осторожность надо было соблюдать, не пить и рядом быть с ним, раз человека плохо знаешь.

Имя: Гость
Комментарий:

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