Криминал

Бдительность не спасла пензячку от потери 500 000 рублей

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В Пензе мошенники обманули 46-летнюю горожанку, воспользовавшись подменным номером. Женщина потеряла более полумиллиона рублей.

Пензячке на сотовый позвонила незнакомка и представилась сотрудницей МВД РФ. Она сообщила, что по счетам горожанки происходят подозрительные операции и нужно остановить злоумышленников, переведя деньги на безопасный счет.

Пензячка проявила бдительность и отказалась выполнять требования неизвестной. Однако история на этом не закончилась.

Через час сотовый вновь зазвонил. Номер определился как принадлежащий УМВД России по Пензенской области.

«Неизвестный представился сотрудником полиции и сообщил, что для спасения денежных накоплений женщине нужно поторопиться и перечислить деньги на безопасный счет», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Пензячка поверила и испугалась. Она последовала инструкциям «правоохранителя» и сняла со своего счета 360 000 рублей, а затем оформила кредит на 162 000 рублей. Все средства женщина перевела на расчетный счет, номер которого ей дали.

Позже горожанка поняла, что стала жертвой аферистов и обратилась к настоящим полицейским. Правоохранители установили, что второй звонок злоумышленники совершили с подменного номера.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Полиция принимает все меры для того, чтобы установить злоумышленников.

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Гость||

Лишние ценьги нужно жертвовать на церковь и никто вас тогда не обманет. копите на излишества всяческие...

Гость||

У попов совсем дела поплохели?

Гость||

откуда у них такие деньги таких зарплат нет у нормальных людей

Имя: Гость
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