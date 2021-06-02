Житель Сердобского района ограбил приятеля и устыдился

02.06.2021 | 17:06

В Сердобском районе осудили 31-летнего жителя поселка Сазанье, которого признали виновным в грабеже с применением насилия.

Днем 16 марта этого года мужчина случайно встретил приятеля из соседнего подъезда и решил зайти к нему выпить.

За столом товарищи поругались. Разозлившийся сельчанин понял, что пора домой, но, уходя, на глазах собутыльника взял с комода его телефон и положил в карман своей куртки.

«Тот потребовал прекратить преступные действия, на что злоумышленник с целью подавления воли лежавшего на полу потерпевшего нанес ему один удар ногой в область спины и вышел из квартиры, причинив потерпевшему ущерб на сумму около 2 000 рублей», - сообщила сетевому изданию «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Хозяин не стерпел и написал заявление в полицию.

Грабитель признал свою вину и объяснил, что сначала хотел продать телефон, чтобы купить спиртное, но потом устыдился, передумал и бросил телефон в первый попавшийся почтовый ящик, где правоохранители его и нашли.

В итоге суд приговорил жителя Сердобского района к двум с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.