Пензенец потерял 3,5 миллиона рублей на мошенническом сайте

31.05.2021 | 18:26

Он хотел поучаствовать в торгах на криптовалютной бирже, но в итоге лишился сбережений. К полицейским обратился житель областного центра, который в интернете связался с неизвестными лицами. Ему дали подробные консультации, как сделать якобы выгодное вложение.

«В течение месяца пензенец купил на криптовалютной бирже биткоины на денежную сумму в размере более 3 500 000 рублей, которые переводил на свой виртуальный счет. В скором времени мужчина заметил падение курса биткоина и решил продать свои накопления», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Но, зайдя в личный кабинет, гражданин обнаружил, что в виртуальном кошельке нет никакой криптовалюты.

«Позже мужчина осознал, что данный сайт, на котором ему посоветовали зарегистрироваться, оказался мошенническим. О подобных способах обмана потерпевшему было известно», - подчеркнула Ольга Евдокимова.

По данному факту возбудили уголовное дело, и теперь полицейские устанавливают причастных к преступлению. За мошеннические действия виновным грозит до 10 лет лишения свободы.