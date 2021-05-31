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Криминал

Пензенец потерял 3,5 миллиона рублей на мошенническом сайте

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Он хотел поучаствовать в торгах на криптовалютной бирже, но в итоге лишился сбережений. К полицейским обратился житель областного центра, который в интернете связался с неизвестными лицами. Ему дали подробные консультации, как сделать якобы выгодное вложение.

«В течение месяца пензенец купил на криптовалютной бирже биткоины на денежную сумму в размере более 3 500 000 рублей, которые переводил на свой виртуальный счет. В скором времени мужчина заметил падение курса биткоина и решил продать свои накопления», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Но, зайдя в личный кабинет, гражданин обнаружил, что в виртуальном кошельке нет никакой криптовалюты.

«Позже мужчина осознал, что данный сайт, на котором ему посоветовали зарегистрироваться, оказался мошенническим. О подобных способах обмана потерпевшему было известно», - подчеркнула Ольга Евдокимова.

По данному факту возбудили уголовное дело, и теперь полицейские устанавливают причастных к преступлению. За мошеннические действия виновным грозит до 10 лет лишения свободы.

Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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Гость||

ЛОпуХ.....

Гость||

А он на улице нашёл 3,5 ляма? Нет! Понятно,честным трудом заработанные!!! Понятно...

Гость||

Наказывать надо не только жуликов, но и обжуленных, дабы впредь умнее были

Гость||

С Москвы малява пришла.Иван колоться начал.Местную элиту ждут горячие денечки.

Гость||

Господи помилуй

Гость||

Гость писал(a):

С Москвы малява пришла.Иван колоться начал.Местную элиту ждут горячие денечки.
Благая весть...

Гость||

"Золотой ключик" в детстве не читал-вот и результат.

Имя: Гость
Комментарий:

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