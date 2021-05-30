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Криминал

Житель Пензенского района воспользовался чужой забывчивостью

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Один забыл, другой забрал. И оба были вынуждены общаться с правоохранительными органами.

Первый обратился в полицию с заявлением о том, что оставил в банкомате выданные деньги. Второй теперь подозревается в совершении кражи.

«После просмотра записей с камер видеонаблюдения установлено: денежные средства из лотка выдачи купюр забрал мужчина, который подошел к банкомату сразу же после ухода заявителя.

Сотрудниками уголовного розыска совместно с участковым была установлена личность подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался житель Пензенского района 1983 года рождения», - сообщила дознаватель отделения дознания ОМВД России по Пензенскому району Ольга Шакирзянова.

К этому моменту часть денег мужчина уже истратил, остальное сотрудники полиции изъяли.

Злоумышленнику грозит уголовная ответственность, максимальное наказание - два года лишения свободы.

Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

денежные средства из лотка выдачи купюр забрал мужчина, который подошел к банкомату сразу же после ухода заявителя.
Вот так зарабатывать надо))

Гость||

Срок.....

Имя: Гость
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