Житель Пензенского района воспользовался чужой забывчивостью

30.05.2021 | 19:10

Один забыл, другой забрал. И оба были вынуждены общаться с правоохранительными органами.

Первый обратился в полицию с заявлением о том, что оставил в банкомате выданные деньги. Второй теперь подозревается в совершении кражи.

«После просмотра записей с камер видеонаблюдения установлено: денежные средства из лотка выдачи купюр забрал мужчина, который подошел к банкомату сразу же после ухода заявителя.

Сотрудниками уголовного розыска совместно с участковым была установлена личность подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался житель Пензенского района 1983 года рождения», - сообщила дознаватель отделения дознания ОМВД России по Пензенскому району Ольга Шакирзянова.

К этому моменту часть денег мужчина уже истратил, остальное сотрудники полиции изъяли.

Злоумышленнику грозит уголовная ответственность, максимальное наказание - два года лишения свободы.