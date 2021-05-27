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Криминал

Числившийся в розыске пензенец отправился за спиртным и попался

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31-летнего осужденного пензенца, скрывавшегося от отбывания наказания, подвело желание выпить. Во время похода в магазин за спиртным его задержали сотрудники пензенского УФСИН.

Молодому человеку, приговоренному за кражу и оскорбления представителя власти к наказанию, которое не связано с изоляцией от общества, некоторое время удавалось скрывать свое местонахождение. Осужденного объявили в федеральный розыск.

Было установлено, что он уехал в Саратов, там снял квартиру в одном из районов, где жил вместе с подругой.

Чтобы не попасться, молодой мужчина соблюдал конспирацию, когда выходил из дома. Однако сотрудники УФСИН сумели обнаружить его и задержали у подъезда, когда он в очередной раз отправился в магазин за спиртными напитками.

«В настоящий момент в отношении гражданина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе УФСИН России по Пензенской области.

Источник — видео УФСИН России по Пензенской области
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Гость||

На какие шиши бухал-то? Сидел в подполье, а бабки на пропой были, капец!

Имя: Гость
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