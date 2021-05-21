Сетевое издание|18+|Пятница|21 мая 2021|11:15
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Криминал

Плохой рыбак: пензенец пошел на убийство из-за оскорбления

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61-летнего пензенца осудили за убийство 43-летнего знакомого на берегу Суры.

В ноябре 2020 года мужчины вечером распивали спиртное неподалеку от гаражного кооператива на улице Литвинова Поляна в Железнодорожном районе.

В разговоре младший из приятелей задел старшего за живое, назвав его плохим рыбаком. Не стерпев, тот достал из кармана ножевой клинок и пять раз ударил им обидчика по шее и левой руке. От ранений жертва скончалась на месте.

Убив собутыльника, пензенец снял с него утепленные резиновые сапоги и скрылся.

19 декабря труп обнаружили в реке. Спасатели извлекли тело и передали сотрудникам полиции.

В итоге пожилому пензенцу, ранее несудимому, назначили наказание в виде 9 лет колонии строгого режима.

«Кроме того, суд удовлетворил исковые требования отца погибшего, взыскав в его пользу с подсудимого возмещение морального вреда в размере 500 тыс. рублей», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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Гость||

В ноябре 2021 года мужчины вечером распивали спиртное неподалеку от гаражного кооператива на улице Литвинова Поляна в Железнодорожном районе.

У нас научились раскрывать убийства из будущего)))

Гость||

Пензинформ могут такие раскрытия проводить ! Это уникальные люди !

Гость||

да, и фото в тему, в ноябре же в пензе на суре все нахлыстом ловят)

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В ноябре 2021 года мужчины вечером распивали спиртное
ПИ снова в будущее заглянул?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Убив собутыльника, пензенец снял с него утепленные резиновые сапоги и скрылся.
А вот не снял бы сапоги,то могли на 2-3 года меньше дать...

Гость||

сапоги то хоть добротными оказались, погреть ноги успел

Гость||

Работнички ПИ видимо с ночи не просыхают, либо с утречка наркотой балуются. Потому и не могут вспомнить кто они и где живут

Имя: Гость
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