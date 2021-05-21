Плохой рыбак: пензенец пошел на убийство из-за оскорбления

21.05.2021 | 09:44

61-летнего пензенца осудили за убийство 43-летнего знакомого на берегу Суры.

В ноябре 2020 года мужчины вечером распивали спиртное неподалеку от гаражного кооператива на улице Литвинова Поляна в Железнодорожном районе.

В разговоре младший из приятелей задел старшего за живое, назвав его плохим рыбаком. Не стерпев, тот достал из кармана ножевой клинок и пять раз ударил им обидчика по шее и левой руке. От ранений жертва скончалась на месте.

Убив собутыльника, пензенец снял с него утепленные резиновые сапоги и скрылся.

19 декабря труп обнаружили в реке. Спасатели извлекли тело и передали сотрудникам полиции.

В итоге пожилому пензенцу, ранее несудимому, назначили наказание в виде 9 лет колонии строгого режима.

«Кроме того, суд удовлетворил исковые требования отца погибшего, взыскав в его пользу с подсудимого возмещение морального вреда в размере 500 тыс. рублей», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.