Плохой рыбак: пензенец пошел на убийство из-за оскорбления

61-летнего пензенца осудили за убийство 43-летнего знакомого на берегу Суры.
В ноябре 2020 года мужчины вечером распивали спиртное неподалеку от гаражного кооператива на улице Литвинова Поляна в Железнодорожном районе.
В разговоре младший из приятелей задел старшего за живое, назвав его плохим рыбаком. Не стерпев, тот достал из кармана ножевой клинок и пять раз ударил им обидчика по шее и левой руке. От ранений жертва скончалась на месте.
Убив собутыльника, пензенец снял с него утепленные резиновые сапоги и скрылся.
19 декабря труп обнаружили в реке. Спасатели извлекли тело и передали сотрудникам полиции.
В итоге пожилому пензенцу, ранее несудимому, назначили наказание в виде 9 лет колонии строгого режима.
«Кроме того, суд удовлетворил исковые требования отца погибшего, взыскав в его пользу с подсудимого возмещение морального вреда в размере 500 тыс. рублей», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
В ноябре 2021 года мужчины вечером распивали спиртное неподалеку от гаражного кооператива на улице Литвинова Поляна в Железнодорожном районе.
У нас научились раскрывать убийства из будущего)))