Криминал

Кузнечанка объяснила убийство пенсионера душевным волнением

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32-летняя жительница Кузнецка, осужденная за убийство, подала апелляционную жалобу с просьбой пересмотреть приговор.

Преступление произошло год назад - 13 мая 2020-го. Как пояснила сама кузнечанка, 65-летний нетрезвый сожитель стал обвинять ее в изменах. Женщина попросила его уйти, но агрессор стал ее избивать, унижать и оскорблять. Она не стерпела, схватилась за нож и ударила его в грудь.

Пенсионер упал, а перепуганная хозяйка попыталась остановить кровотечение, вызвала скорую помощь и позвонила в полицию. Однако ранение оказалось смертельным.

В конце декабря 2020 года суд рассмотрел дело. Служители Фемиды учли ряд смягчающих обстоятельств, в том числе наличие двух маленьких детей, противоправное поведение мужчины и попытки спасти его. Они оценили действия женщины как умышленное причинение смерти другому человеку и приговорили ее к 6 годам колонии общего режима.

Женщина обратилась в Пензенский областной суд с просьбой переквалифицировать ее действия на убийство в состоянии аффекта. Сильное душевное волнение она объяснила избиением, оскорблениями и унижениями.

Однако судебная психолого-психиатрическая экспертиза исключила аффект в момент совершения преступления.

«Судебная коллегия по уголовным делам сочла приговор законным, квалификацию действий осужденной верной, а назначенное наказание - справедливым. Апелляционная жалоба осужденной оставлена без удовлетворения, приговор суда вступил в законную силу», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Источник — фото 58.мвд.рф
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Гость||

с каждым годом все хуже и хуже,человеческая жизнь ни что не стоит....

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Сильное душевное волнение
А как же иначе. Тебе 32 года, а ему 65 лет. Невольно заволнуешься: а вдруг это твой отец? На душе то, неспокойно.

Гость||

Разволновались бедняжка!33 года разница в возрасте!Убила человека-заслужила 6 лет л /св.!Нужно было головой думать когда шла на преступление!

Имя: Гость
Комментарий:

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