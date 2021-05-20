Криминал

Пензенец создал компьютерный клуб для прикрытия азартных игр

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24-летнего пензенца обвиняют в организации и проведении азартных игр в областном центре.

Следствие установило, что к июню 2020 года молодой человек купил на полгода цифровой аккаунт, который позволяет одновременно подключать через интернет до десяти игровых автоматов. Также он приобрел восемь системных блоков с мониторами и один нетбук. Все это ему было нужно, чтобы наладить игровой процесс и получать прибыль.

Для прикрытия пензенец открыл на проспекте Строителей компьютерный клуб, где в течение июня проводил азартные игры. В конце того же месяца сотрудники полиции нагрянули туда и изъяли нетбук и системные блоки.

Горожанин не стал опускать руки и арендовал зал в другом месте - на улице Саранской. Там он установил два новых системных блока, восемь телевизионных приставок и другое оборудование с программным приложением, аналогичным прежнему.

В этом помещении игры проводились с августа по сентябрь - тогда к пензенцу вновь пришли правоохранители.

Однако неутомимый мужчина не терял веру в возможность получать выгоду и в сентябре открыл новую точку на пересечении улиц Московской и Карла Маркса. В октябре оттуда изъяли два системных блока и семь телеприставок.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК России Татьяна Махницкая.

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