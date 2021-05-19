Криминал

У пензенцев просят помощи в поисках предполагаемого вора

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В Пензе разыскивают мужчину, подозреваемого в краже денег с банковской карты.

По данным правоохранительных органов, он нашел карту на улице Мира в микрорайоне Западная Поляна и поспешил в ближайший магазин, расположенный на той же улице, где купил спиртное.

По факту кражи средств возбудили уголовное дело, злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

«Если у вас есть информация о возможном местонахождении разыскиваемого лица, сообщите ее по телефонам: 8(8412)59-81-31, 8(8412)59-81-32, 89875187668 или 102», - обратилась к населению пресс-служба регионального УМВД России.

Источник — фото УМВД России по Пензенской области
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Гость||

Да это же Пашк-оФ-Ф!!!

Гость||

А разве не Белозерцев или его сынок?

Гость||

Полицаи, которые "винтят" мирных граждан, просят помощи?

Гость||

если бы он украл из бюджета в которой меня заставляли платить слихвой повышенными ценами пару лярдов я бы поприсматривался а там он лично для меня не опасен

Гость||

Гость писал(a):

Полицаи, которые "винтят" мирных граждан, просят помощи?
да им помощи я бы не оказал даже если точно знал бы что то

Гость||

На благое дело бабки потратил. Не буду чела сдавать.

Гость||

А вот если бы на церковь перевёл эти деньги,то это преступление?

Гость||

Белозерцев поллярда с государственной карточки себе обналичил и что полиция не просила у народа помощи в изобличении негодяя!!

Имя: Гость
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