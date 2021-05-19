У пензенцев просят помощи в поисках предполагаемого вора

19.05.2021 | 09:20

В Пензе разыскивают мужчину, подозреваемого в краже денег с банковской карты.

По данным правоохранительных органов, он нашел карту на улице Мира в микрорайоне Западная Поляна и поспешил в ближайший магазин, расположенный на той же улице, где купил спиртное.

По факту кражи средств возбудили уголовное дело, злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

«Если у вас есть информация о возможном местонахождении разыскиваемого лица, сообщите ее по телефонам: 8(8412)59-81-31, 8(8412)59-81-32, 89875187668 или 102», - обратилась к населению пресс-служба регионального УМВД России.