Криминал

Появились кадры обыска задержанного на улице Плеханова

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Группа захвата проникла домой к мужчине 1984 года рождения на улице Плеханова. У него хранились предметы, ограниченные в обороте законом Российской Федерации. 37-летний гражданин успел поджечь сумку с патронами и выкинуть ее в окно. В итоге аксессуар упал на козырек магазина.

«В результате поджога произошла детонация патронов. Возгорание было локализовано сотрудниками МЧС. Угрозы для жизни и здоровья граждан нет», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

«Для пресечения противоправных действий было принято решение о задействии сотрудников СОБР Управления Росгвардии по Пензенской области. Сопротивления при задержании гражданин не оказал. Злоумышленника передали сотрудникам полиции», - отметил начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области Денис Кострюков.

Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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