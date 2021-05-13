Молодому пензенцу назначили обязательные работы за игры

13.05.2021 | 13:25

28-летнего пензенца осудили за незаконные организацию и проведение азартных игр.

В ноябре 2019 года молодой мужчина купил необходимое оборудование, арендовал в городе несколько помещений в барах, кафе, торговых центрах и на автомойке.

Там он разместил 10 терминалов для игр и лотерей. Развлечение было доступно посетителям с декабря 2019-го по август 2020 года.

Затем злоумышленника вычислили, во время обысков все оборудование изъяли.

Суд назначил мужчине наказание в виде 200 часов обязательных работ, сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.