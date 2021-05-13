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Криминал

Молодому пензенцу назначили обязательные работы за игры

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28-летнего пензенца осудили за незаконные организацию и проведение азартных игр.

В ноябре 2019 года молодой мужчина купил необходимое оборудование, арендовал в городе несколько помещений в барах, кафе, торговых центрах и на автомойке.

Там он разместил 10 терминалов для игр и лотерей. Развлечение было доступно посетителям с декабря 2019-го по август 2020 года.

Затем злоумышленника вычислили, во время обысков все оборудование изъяли.

Суд назначил мужчине наказание в виде 200 часов обязательных работ, сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость||

Целый год вычисляли ... человек себя за это время на дураках на 2 жизни вперёд обеспечил. Вполне может себе позволить на 200 часов послать с десяток чургистанцев !

Гость||

Наглядный пример бездействия и полная картина бездействия или перегруженности участковых. Год в людных местах и не "замечали" ...

Гость||

ТЦ "Весна", "Караван" неродалеку на Ладожской, закрытый универсам-175 на проспекте Строителей и т. д. - повсюду при зданиях торчат "анонимные" будашки с автоматами. Электоричеством подпитываются из ТЦ. Кто крышует?

Гость||

Кто то крышует.Бар РАСПУТИН на Кулакова 8/2 стоит такой же терминал.Как очумелые бегут туда играть и проигрышь в 20000 не останавливает.Это болезнь.А хозяива наживаются.всем пофигу.

Гость||

Наказывать нужно жощще,не 200 часов работы,а посадить в зону,лет на 5,с полной конфискацией имущества. Судить нужно также,как и за наркоту. Понятно конечно,что кто то их крышует.

Гость||

Гость писал(a):

бездействия или перегруженности участковых
да скорее всего недодал участковому или по пьяни послал, вот и дельце образовалось сразу

Имя: Гость
Комментарий:

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