28-летнего пензенца осудили за незаконные организацию и проведение азартных игр.
В ноябре 2019 года молодой мужчина купил необходимое оборудование, арендовал в городе несколько помещений в барах, кафе, торговых центрах и на автомойке.
Там он разместил 10 терминалов для игр и лотерей. Развлечение было доступно посетителям с декабря 2019-го по август 2020 года.
Затем злоумышленника вычислили, во время обысков все оборудование изъяли.
Суд назначил мужчине наказание в виде 200 часов обязательных работ, сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.
Целый год вычисляли ... человек себя за это время на дураках на 2 жизни вперёд обеспечил. Вполне может себе позволить на 200 часов послать с десяток чургистанцев !