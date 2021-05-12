Криминал

В Пензе полицейские обнаружили наркотики в камнях

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Более полукилограмма запрещенных веществ изъяли пензенские полицейские при задержании молодого человека, его взяли с поличным во время распространения наркотиков. В съемной квартире подозреваемого обнаружили 800 свертков с так называемой синтетикой. Они были приготовлены для дальнейшего сбыта.

«Мне присылали по почте. В районе трех (посылок. - Прим. ред.)», - рассказал задержанный.

Часть изъятых запрещенных веществ тщательно замаскировали под обычные с виду небольшие камни, а наркотики были вложены внутрь, прочие расфасовали в разноцветные свертки.

«Здесь у нас ЛСД, предназначенное для сбыта путем закладок. Все помечено, по сколько миллиграммов в каждом пакетике», - отметил сотрудник УМВД.

«В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ. Данному гражданину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщил заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по области Алексей Власов.

Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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