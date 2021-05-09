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Криминал

В Пензе два iPhone украли перед объективом видеокамеры

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Прямо перед объективом камеры видеонаблюдения мужчина сложил дорогостоящий товар с витрины магазина к себе в сумку.

Позже выяснилось, что неизвестный вынес из торгового зала два телефона знаменитого бренда на общую сумму более 113 тысяч рублей.

«Сотрудниками уголовного розыска была установлена личность подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности житель Самары, 2003 года рождения. Он признал свою вину в совершении преступления, в содеянном раскаялся», - сообщил следователь отдела СУ УМВД России по Пензе Владислав Баранов.

Сотовые телефоны задержанный к тому моменту успел продать, вырученные деньги потратил. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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Гость||

Я так понимаю,кто клюнул на"халяву"придется вернуть?....(без компенсации)

Гость||

Фу, хорошо что лицо мое не показали.. Спасибо журналюги.. Я так часто делаю

Имя: Гость
Комментарий:

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