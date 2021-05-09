В Пензе два iPhone украли перед объективом видеокамеры

09.05.2021 | 18:20

Прямо перед объективом камеры видеонаблюдения мужчина сложил дорогостоящий товар с витрины магазина к себе в сумку.

Позже выяснилось, что неизвестный вынес из торгового зала два телефона знаменитого бренда на общую сумму более 113 тысяч рублей.

«Сотрудниками уголовного розыска была установлена личность подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности житель Самары, 2003 года рождения. Он признал свою вину в совершении преступления, в содеянном раскаялся», - сообщил следователь отдела СУ УМВД России по Пензе Владислав Баранов.

Сотовые телефоны задержанный к тому моменту успел продать, вырученные деньги потратил. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.