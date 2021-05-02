Хотела оплатить кредит: сердобчанку наказали за мошенничество с картой

02.05.2021 | 14:39

В Сердобске 39-летнюю местную жительницу признали виновной в мошенничестве. Женщина, будучи директором магазина, воспользовалась доверчивостью клиентки и похитила у нее крупную сумму.

Как установили следствие и суд, сердобчанка имела доступ к персональным данным покупателей. В марте в магазин пришла горожанка, которая хотела приобрести телефон в кредит, оставила личную информацию для оформления документов, но в итоге передумала.

Данными воспользовалась директор магазина. Она взяла на имя несостоявшейся покупательницы кредит, забрала за нее карту, активировала ее. С 18 по 21 марта 2020 года злоумышленница потратила 37 910 рублей.

На суде сердобчанка свою вину не признала. Женщина пояснила, что оформила карту на покупательницу, но не отдала ей, так как хотела временно воспользоваться средствами. Деньги ей были нужны, чтобы оплатить кредит, красть их она не собиралась.

«Не оформила карту на себя, так как у нее были кредиты и банки ей кредиты больше не давали», - пояснили в пресс-службе Пензенского областного суда.

При назначении наказания служители Фемиды учли, что обвиняемая добровольно возместила ущерб и является матерью малолетнего ребенка. Сердобчанку приговорили к году лишения свободы в колонии общего режима. Наказание отсрочили до достижения ее малышом 14 лет.

Женщина с решением не согласилась и подала апелляцию. Суд высшей инстанции оставил ее без удовлетворения, а приговор - без изменения.