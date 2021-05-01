Ссора с женой стоила 31-летнему пензенцу жизни

01.05.2021 | 10:55

30-летняя жительница Пензы предстанет перед судом по обвинению в убийстве мужа.

Преступление произошло вечером 12 февраля 2021 года. К супружеской паре, проживавшей на улице Лядова, пришли гости, и началось застолье.

«В процессе распития спиртного между супругами на кухне возник конфликт со взаимными оскорблениями, и женщина один раз ударила мужа ножом в живот», - сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.

Рана оказалась для 31-летнего мужчины смертельной, он тут же скончался.

Во время расследования убийства пензячка содержалась под стражей. Сейчас уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.