Криминал

Ссора с женой стоила 31-летнему пензенцу жизни

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30-летняя жительница Пензы предстанет перед судом по обвинению в убийстве мужа.

Преступление произошло вечером 12 февраля 2021 года. К супружеской паре, проживавшей на улице Лядова, пришли гости, и началось застолье.

«В процессе распития спиртного между супругами на кухне возник конфликт со взаимными оскорблениями, и женщина один раз ударила мужа ножом в живот», - сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.

Рана оказалась для 31-летнего мужчины смертельной, он тут же скончался.

Во время расследования убийства пензячка содержалась под стражей. Сейчас уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Нормально так,по семейному...

Гость||

Ах какая женщина, какая женщина....

Имя: Гость
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