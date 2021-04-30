В Заречном обманули руководителя образовательной организации

30.04.2021 | 10:06

Руководитель детского образовательного учреждения в Заречном стал жертвой мошенников, положившись на информацию о грядущей проверке.

Мужчине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником администрации г. Пензы. Он сообщил, что организацию, которой руководит собеседник, якобы должна посетить комиссия по контролю заболеваемости коронавирусной инфекцией.

«Проверяющим» требовалось «организовать досуг».

Поверив незнакомцу, зареченец отправился в торговый центр и позвонил некоему «Анатолию», который должен был обеспечить его продуктами питания и спиртным. «Анатолий» сказал, что руководителю учреждения придется самому оплатить покупку, и пообещал вернуть деньги при встрече.

В результате зареченец перевел злоумышленникам 28 тысяч рублей. Не дождавшись комиссии, мужчина понял, что стал жертвой мошенников, и отправился в полицию.

«Стражам порядка он сообщил, что знал о подобных способах обмана. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления», - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Стражи порядка в очередной раз попросили пензенцев не верить незнакомцам, звонящим по телефону, и сразу прекращать с ними общение.