В Пензе раскрыли схему мошенничества с арендой жилья

30.04.2021 | 18:13

В фирме поджидали очередную жертву, но явились непрошенные гости - сотрудники управления уголовного розыска.

Полтора года в одном из торговых центров на Московской действовала фирма, которая якобы оказывала услуги по сдаче квартир в аренду. Основал ее пензенец, потом нашел шестерых единомышленников.

Фирма заманивала красивыми картинками жилья, которого на самом деле не было, размещала объявления в интернете, дублировала чужие предложения. Клиенту давали ложный адрес и такой же номер телефона. Затем сотрудники разыгрывали спектакль.

«Я беру телефон, звоню сама себе, разговариваю сама с собой, договариваюсь, типа, о просмотре квартиры и отправляю клиента. Пишу левый номер. Либо мы не отвечаем на этот номер телефона, на который он звонит, либо же переносим клиента до того момента, пока он сам передумает снимать эту квартиру», - рассказала сотрудница фирмы.

По схеме две недели отводилось якобы на поиски жилья, в течение еще двух обещали возврат средств.

«Когда граждане приходили с жалобами на действия представителей фирмы, им показывали договор, согласно которому фирма оказывает лишь информационные услуги», - сообщил старший следователь следственной части СУ УМВД России по области Дамир Баргаев.

Руководитель организованной группы взят под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде.

Всем предъявлено обвинение в мошенничестве.