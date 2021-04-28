В закрывшемся стриптиз-клубе работали 10 танцовщиц

28.04.2021 | 18:27

Деятельность одного из развлекательных заведений Пензы организовал мужчина 1995 года рождения. Он арендовал помещение, в котором обустроил стриптиз-клуб. Однако оперативники выяснили, что девушки не только демонстрировали посетителям тела, но и оказывали услуги интимного характера.

«Злоумышленник, являясь руководителем стриптиз-клуба, разработал меню, в которое включил услугу сексуального характера, назвав ее «Увольнение танцовщицы», длительностью 3 часа, стоимостью 15 000 рублей.

Посетитель-мужчина за указанную стоимость увозил понравившуюся ему девушку-танцовщицу из клуба в баню, сауну, квартиру, гостиницу для оказания ему сексуальных услуг», - сообщила следователь по особо важным делам СЧ СУ УМВД России по Пензенской области Инна Куликова.

Организатор бизнеса при задержании признаваться во всем не спешил и утверждал, что работа ведется на законных основаниях.

«В первую очередь это общепит - здесь мы оказываем услуги общественного питания. Кроме того, это шоу. Здесь девушки танцуют максимум топлес и развлекают гостей», - пояснил подозреваемый.

Следователи установили, что в клубе трудились как минимум 10 сотрудниц в возрасте от 24 до 27 лет. Руководитель заведения находится под домашним арестом, а администратор - под подпиской о невыезде. Им грозит до 5 лет лишения свободы.