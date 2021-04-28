Криминал

В закрывшемся стриптиз-клубе работали 10 танцовщиц

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Деятельность одного из развлекательных заведений Пензы организовал мужчина 1995 года рождения. Он арендовал помещение, в котором обустроил стриптиз-клуб. Однако оперативники выяснили, что девушки не только демонстрировали посетителям тела, но и оказывали услуги интимного характера.

«Злоумышленник, являясь руководителем стриптиз-клуба, разработал меню, в которое включил услугу сексуального характера, назвав ее «Увольнение танцовщицы», длительностью 3 часа, стоимостью 15 000 рублей.

Посетитель-мужчина за указанную стоимость увозил понравившуюся ему девушку-танцовщицу из клуба в баню, сауну, квартиру, гостиницу для оказания ему сексуальных услуг», - сообщила следователь по особо важным делам СЧ СУ УМВД России по Пензенской области Инна Куликова.

Организатор бизнеса при задержании признаваться во всем не спешил и утверждал, что работа ведется на законных основаниях.

«В первую очередь это общепит - здесь мы оказываем услуги общественного питания. Кроме того, это шоу. Здесь девушки танцуют максимум топлес и развлекают гостей», - пояснил подозреваемый.

Следователи установили, что в клубе трудились как минимум 10 сотрудниц в возрасте от 24 до 27 лет. Руководитель заведения находится под домашним арестом, а администратор - под подпиской о невыезде. Им грозит до 5 лет лишения свободы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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Гость||

Студентки института деффчонки?

Гость||

А что с Жиганом там?

Чем кончилось?

Гость||

Дефки легко продались.

Гость||

Бедные девочки.Коленки стерты до дыр.

Гость||

Все как в приличном клубе: меню есть, питание есть, развлечение есть. Все продумано и разработана культурная программа. Человек несёт культуру в народ. А вот министр культуры и городская мадам что несёт в народ?

Гость||

15000 - дорого. За буртаску максимум 5000

Гость||

Оу. .

Гость||

У меня палка вспотела

Имя: Гость
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