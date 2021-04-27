Криминал

В Пензе продавцы помогли пенсионерке сохранить деньги

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Бдительность продавцов одной из торговых точек Пензы помогла сохранить деньги женщине, попавшейся на уловки мошенников. Вероника Абдуллаева обратила внимание на гражданку, которая длительное время стояла у банкомата и при этом получала от кого-то постоянные инструкции по телефону.

«Человек ей объяснял: нажмите на это, введите ПИН-код. Когда она начала это делать, мы сначала не поняли, так как она сказала: «Сын, куда переводить?» - а потом резко: «Вы мне говорите, какие цифры, куда переводить?» - сообщила продавец Вероника Абдуллаева.

Сотрудницы торговой точки заподозрили неладное и вызвали полицию. Только прибывшие на место стражи порядка заставили женщину прекратить отправлять деньги в никуда.

«Потерпевшая перевела около 45 000 рублей из 200 000, которые взяла в кредит. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ», - пояснила следователь СУ УМВД России по г. Пензе Виктория Васина.

Теперь подозреваемых в совершении мошеннических действий ищут. А пенсионерка благодарит бдительных продавщиц, чьи действия помогли ей сохранить большую часть кредитных средств.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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