Очевидцы рассказали подробности ЧП в бассейне Нижнего Ломова

25.04.2021 | 15:55

Сланцы, ласты, маски и трубки разбросаны вдоль бортика. Собирать вещи времени не было, счет шел на минуты. В Нижнеломовском бассейне «Волна» дети отравились хлором. Только благодаря грамотным действиям тренера по плаванию, персонала спортивного объекта и родителей юных пловцов обошлось без жертв.

20 школьников госпитализированы, 8 из них доставлены в медицинские учреждения города Пензы.

«Тяжесть их состояния была обусловлена тем, что упала сатурация, которая восстановилась на кислороде. В настоящий момент угрозы жизни ребят нет. Около двух суток мы должны за ними понаблюдать и убедиться, что их состоянию ничто не угрожает», - сообщил врио министра здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.

Остальные пострадавшие находятся в межрайонной больнице под присмотром местных врачей. Вот как описывают события, происходившие в Нижнем Ломове, очевидцы:

«Я сидел в машине, ждал, когда закончится тренировка. Тут открылась дверь запасного выхода, и оттуда выбежали трое ребятишек в одних плавках. Они очень сильно кашляли. Я подбежал к ним, спросил, что случилось. Они ничего сказать не смогли. Тогда я побежал в бассейн, в раздевалке увидел детей, которые тоже кашляли. Мы начали выводить всех на улицу. Потом посадили в машины и повезли в больницу. По пути нам встретилась скорая, мы пересадили пострадавших в нее».

Оборудование в бассейне новое. Его установили два года назад. Регулировала подачу хлора автоматика. Что стало причиной сбоя, почему количество химически активного неметалла в воде превысило допустимые нормы, будут выяснять специалисты. По факту случившегося началась проверка.

«По подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших отравление хлором детей в бассейне Нижнего Ломова, следствием задержан заместитель директора детско-юношеской спортивной школы Нижнеломовского района. В настоящее время выполняются следственные действия с участием подозреваемого, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Евгения Воеводина.

Между тем временно исполняющий обязанности губернатора области Олег Мельниченко, который лично побывал на месте ЧП, а также навестил пострадавших детей в Нижнеломовской больнице, распорядился провести проверку всех бассейнов региона, где установлено подобное оборудование.