Хотела напугать: кузнечанка пояснила, почему ударила ножом сожителя

25.04.2021 | 16:40

Две подруги отправятся в колонию общего режима за то, что совместными усилиями убили сожителя одной из них. Причиной женской агрессии стало то, что мужчина не забрал из детского сада ребенка, хотя обещал.

Все случилось в феврале 2020 года в Кузнецке. В ходе судебного заседания свою вину дамы признали полностью. В тот злосчастный день сожитель пришел домой в состоянии сильного алкогольного опьянения. Вот что рассказывает его гражданская жена.

«У меня не было в мыслях намерения убить. Я хотела как бы напугать. Потому что он меня тоже бил, бил и как бы надоел. Хотела напугать», - пояснила женщина.

«Он стал ее бить, а также ударил заступившуюся за нее подругу. Тогда она взяла нож и нанесла им удары, после чего отдала нож подруге, чтобы она отнесла его на кухню, но та нанесла им еще один удар. Что произошло потом, она не знает, так как ушла в ванную, откуда позвонила в скорую помощь, а когда вернулась, мужчина уже не подавал признаков жизни», - рассказала пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Вторая подсудимая сказала, что очень разозлилась, поэтому, когда подруга вышла, она продолжила наносить удары ножом.

«В результате женщина 1987 года рождения, совершившая убийство, приговорена к семи годам лишения свободы. Другая подсудимая, 1984 года рождения, признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и приговорена к двум годам шести месяцам лишения свободы», - добавила Наталья Яшина.

Одна из подруг и отец убитого не согласились с назначенным кузнецким судом наказанием и обжаловали его в областном. Но коллегия по уголовным делам оставила приговор без изменения.