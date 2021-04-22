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Криминал

Поставлявший в Пензу контрафактный товар волгоградец отделался штрафом

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Суд вынес приговор 46-летнему жителю Волгоградской области, обязавшемуся поставить покупателю из Пензы 1 миллион крышек для консервации.

Товара пензенец не дождался: изделия, предназначенные для реализации, конфисковали правоохранители. Как выяснилось, при производстве волгоградец использовал чужие товарные знаки. Контрафактную продукцию он выпускал и продавал чуть больше года - с марта 2019-го по апрель 2020-го.

Всего из оборота было изъято более 3 млн крышек. Ущерб правообладателям превысил 7,2 млн рублей.

«Вину мужчина полностью признал. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей. Также суд взыскал с него по искам двух правообладателей 7,2 млн рублей ущерба», - сообщили о завершении дела в прокуратуре Волгоградской области.

Приговор в законную силу не вступил.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Дешёвая жизнь россиянам как в Европе не грозит.

Своё производство россиянам - не грозит.

Олигархи-чиновники России, они сами решат что должен есть россиянин, что пить, куда ходить, когда умирать.

Гость||

Гость писал(a):

Олигархи-чиновники России, они сами решат что должен есть россиянин, что пить, куда ходить, когда умирать.
Следовательно, держа население в нищете и завозя низкокачественные - ядовитые продукты, фактически поганая, воровская власть занимается геноцидом населения? Не по этой ли причине рак косит метлой самый нищий город в РФ Пензу? А у нас до сих пор бездельники не могут построить парковку у онко диспансера. Но свободную кассу от попья уже давно воткнули! И поди даже с сей кассы имеют откатные.

Имя: Гость
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