Поставлявший в Пензу контрафактный товар волгоградец отделался штрафом

22.04.2021 | 12:36

Суд вынес приговор 46-летнему жителю Волгоградской области, обязавшемуся поставить покупателю из Пензы 1 миллион крышек для консервации.

Товара пензенец не дождался: изделия, предназначенные для реализации, конфисковали правоохранители. Как выяснилось, при производстве волгоградец использовал чужие товарные знаки. Контрафактную продукцию он выпускал и продавал чуть больше года - с марта 2019-го по апрель 2020-го.

Всего из оборота было изъято более 3 млн крышек. Ущерб правообладателям превысил 7,2 млн рублей.

«Вину мужчина полностью признал. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей. Также суд взыскал с него по искам двух правообладателей 7,2 млн рублей ущерба», - сообщили о завершении дела в прокуратуре Волгоградской области.

Приговор в законную силу не вступил.