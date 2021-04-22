Пензенского охранника подозревают в краже электроинструментов

22.04.2021 | 19:19

Для строительства охраннику одного из объектов на территории Пензы понадобились электроинструменты. Вот только покупать он ничего не собирался, а решил обокрасть бригаду, выполняющую работы в многоквартирном доме.

«Для этого он поднялся на пятый этаж, ногой выбил дверь в квартире, проник в помещение, откуда похитил два сварочных аппарата, три лазерных уровня, электролобзик, шлифовальную машину, перфоратор, шуруповерт, строительный фен. Затем он поднялся на шестой этаж, где выбил входную дверь и из квартиры похитил тепловую пушку», - сообщила старший следователь СО УМВД России по г. Пензе Елена Селезнева.

Часть инструмента злоумышленник вместе с товарищем сдал в ломбард. Деньги поделили и потратили на личные нужды.

Пропажу обнаружил прораб строительной организации и вызвал полицейских, которым не составило труда найти подозреваемого.

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2. ст. 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», - рассказала Елена Селезнева.