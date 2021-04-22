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Криминал

Никольчанина осудили за убийство проникшего в его квартиру мужчины

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В Никольске на скамье подсудимых оказался 34-летний горожанин, обвиняемый в убийстве и кражах. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

Как установили следствие и суд, 13 августа никольчанин с родственниками пришел к себе в квартиру на улице Володарского, которую решил сдавать, и обнаружил там двух незнакомцев. Хозяин внимательно осмотрелся: входная дверь оказалась повреждена, также пропали ювелирные украшения.

Никольчанин, ругая взломщиков, начал бить одного из них, 39-летнего мужчину, руками и палкой по лицу. Товарищ пострадавшего счел за лучшее покинуть квартиру.

Через некоторое время хозяин жилища и его гость помирились и познакомились. Успокоившись, они организовали застолье. Однако вскоре между мужчинами вновь возник конфликт.

«Злоумышленник нанес множественные удары руками и палкой по лицу и телу потерпевшего», - рассказала сетевому изданию «ПензаИнформ» старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Евгения Воеводина.

Утром следующего дня агрессор обнаружил, что избитый признаков жизни не подает.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что мужчина скончался на месте происшествия от массивного внутрибрюшного кровотечения.

Хозяина квартиры заключили под стражу. Там он находился на всем протяжении предварительного следствия.

Также никольчанин вместе с подельниками с мая по август 2020 года совершал кражи со склада на улице Пушкина. Первые два эпизода были удачными, а в третий раз злоумышленников остановили правоохранители.

Суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы в колонии особого режима.

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Гость||

А модератор от куда родом? Скажи, не бойся.

Гость||

Из Никольска. И чё?

Гость||

“Откуда” – это местоименное наречие, которое всегда с предлогом “от” пишется слитно.

В данном случае слово “откуда” можно заменить словосочетанием “из какого места?”.

Примеры для закрепления:

Откуда он так внезапно появился, мы даже не поняли.

Ты знаешь, откуда ты родом?

(Из открытых источников информации).

Гость||

От Курдиной я родом, и от Фурцевой! Меня в Лувр без удостоверения пущают!

Гость||

И чё? Коментов боле нет? Ну прям обидно. Так потявкать хотелось.

Имя: Гость
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