Криминал

В Пензе сотрудницу банка подозревают в краже денег клиентов

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Сотрудница одного из банков оказалась нечиста на руку и решила воспользоваться средствами клиентов. Об этом стало известно, когда в финансовое учреждение обратился молодой человек, сообщивший, что с его карточки в неизвестном направлении ушли 100 000 рублей, хотя сам он никаких операций не совершал.

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции установлена причастность работницы данного банка 1998 года рождения, которая была трудоустроена там с 2019 года», - сообщила старший следователь СО СУ УМВД России по г. Пензе Елена Селезнева.

Стражам порядка подозреваемая пояснила, что имела все данные от карт некоторых клиентов, таким образом получив возможность распоряжаться финансовыми средствами. Злой умысел возник после того, как девушка поняла, что ей не хватает денег на выплаты по своему кредиту.

«Находясь на рабочем месте, она, используя служебную программу, получила доступ к счету клиента и перевела денежные средства в микрофинансовую организацию в счет погашения долга», - рассказала Елена Селезнева.

«Я очень сильно раскаиваюсь по поводу содеянного и прошу прощения у людей, у которых я похитила денежные средства», - произнесла подозреваемая.

Ей грозит до 6 лет лишения свободы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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Гость||

Задрали банки звонками с предложениями кредитов.

Гость||

Явас ждет вас.

Гость||

Какой такой надежный банк?

Гость||

Горячие девушки хотят основательно траха во все дырки, дают без денег и разговоров ----- http://srt.vg/kiska

Имя: Гость
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