Пензячка пожалела несостоявшуюся невестку и лишилась золота

16.04.2021 | 11:47

Молодой уроженке села Рамзай Мокшанского района грозит лишение свободы сроком до 2 лет за кражу ювелирных изделий у доверявшей ей женщины. Подробности рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

В ноябре 2020 года 21-летняя девушка познакомилась с парнем, который жил в Пензе с матерью и сестрой. Пара поселилась в той же квартире и стала жить в отдельной комнате. Однако семейного счастья не случилось - вскоре парень нашел себе новую подругу и переехал к ней.

Его мать пожалела девушку, которой негде было жить, и разрешила на некоторое время остаться в квартире, выдав ключи.

Когда хозяйки не было дома, девушка зашла в ее комнату и обратила внимание на деревянную шкатулку с золотыми украшениями. Вскоре ей понадобились деньги, и она вспомнила о ювелирных изделиях.

19 января квартирантка похитила из шкатулки золотое кольцо и две золотые цепочки. Украшения она сдала в комиссионный магазин за 16 400 рублей, а деньги потратила.

Вернувшись домой, хозяйка заметила, что шкатулка приоткрыта, хотя она сама давно туда не заглядывала. Заглянув внутрь, женщина обнаружила пропажу, а после опроса домочадцев поняла, что кража - дело рук бывшей подруги ее сына, и обратилась в полицию.

Девушка созналась в краже и полностью возместила владелице украшений ущерб. Злоумышленнице предъявлено обвинение. После того как его утвердит прокуратура, дело направят в суд.