Сетевое издание|18+|Пятница|16 апр 2021|12:22
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Облачно |

Криминал

Пензячка пожалела несостоявшуюся невестку и лишилась золота

Печать

Молодой уроженке села Рамзай Мокшанского района грозит лишение свободы сроком до 2 лет за кражу ювелирных изделий у доверявшей ей женщины. Подробности рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

В ноябре 2020 года 21-летняя девушка познакомилась с парнем, который жил в Пензе с матерью и сестрой. Пара поселилась в той же квартире и стала жить в отдельной комнате. Однако семейного счастья не случилось - вскоре парень нашел себе новую подругу и переехал к ней.

Его мать пожалела девушку, которой негде было жить, и разрешила на некоторое время остаться в квартире, выдав ключи.

Когда хозяйки не было дома, девушка зашла в ее комнату и обратила внимание на деревянную шкатулку с золотыми украшениями. Вскоре ей понадобились деньги, и она вспомнила о ювелирных изделиях.

19 января квартирантка похитила из шкатулки золотое кольцо и две золотые цепочки. Украшения она сдала в комиссионный магазин за 16 400 рублей, а деньги потратила.

Вернувшись домой, хозяйка заметила, что шкатулка приоткрыта, хотя она сама давно туда не заглядывала. Заглянув внутрь, женщина обнаружила пропажу, а после опроса домочадцев поняла, что кража - дело рук бывшей подруги ее сына, и обратилась в полицию.

Девушка созналась в краже и полностью возместила владелице украшений ущерб. Злоумышленнице предъявлено обвинение. После того как его утвердит прокуратура, дело направят в суд.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость||

Крыса...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте