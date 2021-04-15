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Криминал

Пензячка едва не лишилась накоплений, поверив мошенникам

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Жительница Пензы едва не лишилась всех сбережений и сохранила накопления только благодаря бдительности сотрудников банка, которые своевременно обратились в полицию. Стражам порядка пенсионерка заявила, что хотела обналичить средства, после того как неизвестные по телефону сообщили пожилой гражданке, что ее деньгами пытаются завладеть мошенники.

«Злоумышленники продолжали звонить потенциальной жертве даже тогда, когда она находилась в полиции. Когда женщина обозначила, что она уже дает по данному поводу объяснения, злоумышленники перестали выходить на связь», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Сама пенсионерка поначалу сомневалась, но потом поверила неизвестно кому.

«Они настолько убедительно меня уговаривали, ласковым таким голосом, что я поддалась», - отметила потерпевшая.

На этот раз мошенники в лице мужчины и женщины представлялись сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями и настаивали, что операция секретная.

«Я попросила их, чтобы со мной приехал муж, а они наотрез отказали в посещении вместе со мной и мужа и близких родственников», - рассказала женщина.

Так слаженная работа сотрудников финансового учреждения и полицейских помогла пенсионерке сохранить средства в банке.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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Гость||

Алтфа банк?

Гость||

А ловить мошенников кто будет? Ловители в доле?

Гость||

Ну какие к бесу могут быть накопления? Одни мышкины слёзки.

А мошеннику деньги в радость, да и пензячке камень с сердца долой.

Все заботы в накоплениями отпали бы.

Имя: Гость
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