Житель Пензенской области ответил за установку игровых автоматов

13.04.2021 | 12:19

28-летнего жителя Кузнецка наказали за установку игровых автоматов. Согласно материалам следствия, азартные игры мужчина организовывал с июня по июль 2020 года.

9 автоматов кузнечанин разместил в помещении на улице Правды.

Они использовались для проведения азартных игр с материальным выигрышем, определяющимся случайным образом устройством, находящимся в игровом оборудовании, без участия организатора игорной деятельности, рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Кузнечанин вел учет ставок своих клиентов, контролировал проигранные деньги, расходы своего заведения. Полученную прибыль он присваивал себе.

В июле 2020 года бизнес мужчины прекратил свое существование. Игровые автоматы изъяли правоохранители.

Суд признал злоумышленника виновным по части 1 статьи 171 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны) и назначил ему 1 год и 8 месяцев ограничения свободы.

Пока приговор не вступил в законную силу.