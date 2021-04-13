Криминал

Житель Пензенской области ответил за установку игровых автоматов

Печать

28-летнего жителя Кузнецка наказали за установку игровых автоматов. Согласно материалам следствия, азартные игры мужчина организовывал с июня по июль 2020 года.

9 автоматов кузнечанин разместил в помещении на улице Правды.

Они использовались для проведения азартных игр с материальным выигрышем, определяющимся случайным образом устройством, находящимся в игровом оборудовании, без участия организатора игорной деятельности, рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Кузнечанин вел учет ставок своих клиентов, контролировал проигранные деньги, расходы своего заведения. Полученную прибыль он присваивал себе.

В июле 2020 года бизнес мужчины прекратил свое существование. Игровые автоматы изъяли правоохранители.

Суд признал злоумышленника виновным по части 1 статьи 171 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны) и назначил ему 1 год и 8 месяцев ограничения свободы.

Пока приговор не вступил в законную силу.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

0
0
0
0
 
Гость||

И он не поехал в Турцию!

Гость||

На театральном проезде BINGO BOM стоит и процветает...

Гость||

А чей он (Бинго Бум) интересно?

Гость||

Необходимо узаконить и пусть официально работают,пополняют бюджет.

Гость||

Поплатился?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте