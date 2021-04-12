В Кузнецке полицейские изъяли более 800 пачек контрафактных сигарет

12.04.2021 | 18:35

Свыше 800 пачек с поддельной табачной продукцией изъяли полицейские в Кузнецке. В рамках операции «Контрафакт» была получена информация, что в одной из торговых точек реализуют подпольный товар. Первая же проверка выявила - данные соответствуют действительности.

«Установлено, что продажу сигарет осуществляла жительница города Кузнецка, которая работает без заключения трудового договора. Продавец пояснила, что продажу осуществляла по указанию предпринимателя. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление канала поставки, и опросы предпринимателя», - сообщил начальник полиции ОМВД России по г. Кузнецку Сергей Загорнов.

По предварительным данным, сигареты были произведены в Белоруссии. При этом никаких сопроводительных документов на товар не имелось.

«На данной табачной продукции отсутствуют акцизные марки», - пояснил участковый уполномоченный полиции ОМВД России по г. Кузнецку Радик Алиев.

Назначены проверки и экспертизы, по результатам которых будет принято решение о возбуждении уголовного дела.